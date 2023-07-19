ممثلة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة تشيد بمستهدفات رؤية السعودية في التمكين وتطوير العمل الاجتماعي

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استقبل وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الماجد في مقر الوزارة اليوم 18 يوليو 2023م، ممثلة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمملكة الدكتورة ريتا كولومبيا والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين الجانبين ومناقشة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعزيز فرص تمكينها في المجتمع.

وأطلَع الماجد ممثلة مكتب الأمم المتحدة في المملكة على مستهدفات رؤية السعودية في التمكين وتطوير العمل الاجتماعي ورفع مساهمته بين أفراد المجتمع،من جانبها أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمملكة على جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقيادتها عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في المملكة, مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستجلب الممارسات الجيدة للبلدان الأخرى في المنطقة, كما ستؤدي إلى مشاركة المملكة في المنصات الإقليمية والعالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ووكيل الوزارة للشؤون الدولية, ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين, ووكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية وتحقيق الرؤية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير تعاونها الدولي وشراكاتها الاستراتيجية وعلاقاتها التكاملية على المستوى الدولي، والتبادل المعرفي للاستفادة من تجارب الدول الصديقة وخبرات العاملين في ذات المجال.