ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج: المملكة تقوم بدور محوري لتحقيق الأمن والاستقرار

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التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي في مقر المجلس بالرياض, ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.

وفي مستهل اللقاء رحّب الدكتور مشعل السلمي بلويجي دي مايو, مقدماً التهنئة لتعيينه ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، مستعرضاً الأدوار الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى، إلى جانب أدواره المتصلة بالدبلوماسية البرلمانية، ومشاركته الفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية؛ بما يعكس الدور المهم الذي تقوم به المملكة وسعيها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أشاد معالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار، وبرؤية السعودية 2030 وبرامجها المتنوعة، وبالمبادرات السعودية المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني وسُبل تعزيز التعاون البناء بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.

حضر اللقاء معالي عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، وعضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور أيمن فاضل، ومعالي عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عقلاء العقلاء، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتورة أميرة البلوي.