مملكة البحرين تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة لاقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم ، ضرورة وقف العنف والتصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة، وأهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يعزز الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.