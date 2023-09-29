مملكة البحرين تستضيف اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023

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تستضيف مملكة البحرين خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 28 و29 سبتمبر 2023 م، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023، والذي يعد الحدث الأبرز عالمياَ لرياضات ذوي العزيمة، حيث من المزمع أن يشارك في الجمعية العمومية والمؤتمر الموازي أكثر من 400 شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بما في ذلك أعضاء من اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الدولية والمنظمات الإقليمية لرياضة ذوي العزيمة.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للجنة البارالمبية البحرينية واللجان المحلية المنظمة لإنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية، وجوائز باراسبورت 2023، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجنة البارالمبية الدولية في تعزيز مكانة البحرين لتصبح موطناً بارزاً لاستضافة أهم الأحداث الرياضية البارالمبية الإقليمية والدولية، مبينا أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة للجنة البارالمبية البحرينية والقطاع الرياضي في مملكة البحرين.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز عن سعادته بتعزيز التعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية لاستضافة مؤتمر اللجنة البارالمبية الدولية 2023 والجمعية العمومية بمملكة البحرين الزاخرة بالمكتسبات الرياضية والتي تشهد نقلات نوعية بارزة في جميع أركانها.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين نجحت في استضافة العديد من اللقاءات الدولية والبطولات العالمية، ومن بينها المسابقات البارزة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة 2022، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب 2021، والبطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة 2022، وبطولة “الأبسا” لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف للمكفوفين 2022، وكأس العالم للبوتشيا 2022 .