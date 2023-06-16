مملكة قيدار.. أول مملكة عربية هزمت أقوى جيوش الأرض في زمانها

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول مملكة قيدار التي هزمت أقوى جيوش الأرض في زمانها.

وذكرت أن مملكة قيدار هزمت جيوش “زنوبيا” التي تعد أشهر ملكات تدمر، وأقوى ممالك الأرض في زمانها.

وبينت أنه على الرغم من قوة قيدار ومنعتها، فقد تمكن الآشوريون من هزيمتهم، في عهد الملك الآشوري “شلمنصر الثالث”.

وأفادت بأن نقوش أثرية وثقت استيلاء الآشوريين على “قيدار”، وهي وثائق مهمة تؤكد أن عروبة مملكة قيدار يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الماضي، لكنها لم تأخذ حقها في التاريخ.

وأضافت أن موقع قيدار المتميز جعلها مطمعاً للحضارات الأخرى، حيث كانت ملتقى طرق التجارة القديمة.

وأوضحت أنه على الرغم من عادات قيدار البدوية، إلا أن المرأة حظيت عندهم بمكانة عظيمة حتى وصلت إلى مقاليد الحكم.