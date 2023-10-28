منافسات التايكوندو والسافات والملاكمة التايلاندية تنطلق اليوم

المناطق_واس

تنطلق اليوم منافسات اليوم التاسع، لدورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023” بـ 3 ألعاب جديدة، على مدى 3 أيام, حيث ستقام منافسات التايكوندو بمسابقات الفرق المختلطة ومشاركة 74 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، كما ستنطلق منافسات السافات، بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة من 40 دولة منهم 8 لاعبين ولاعبات سعوديين، وستبدأ المنافسات على أوزان تحت 60 كجم، وتحت 70 كجم، وتحت 85 كجم للرجال، وأوزان تحت 52 كجم، وتحت 60 كجم للسيدات.

وتبدأ منافسات الملاكمة التايلاندية بمشاركة 88 لاعباً ولاعبة من 38 دولة منهم 15 لاعبًا سعوديًا، على أوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات، ومنافسات البارالمبية والفرق المختلطة.

وتستكمل غداً منافسات مصارعة الذراعين, إذ تقام مسابقات الذراع الأيمن للرجال لأوزان: تحت 100، وتحت 110، وتحت 70، وتحت 80، وتحت 90، وفوق 110 كجم، والبارلمبية وقوف، والبارالمبية جلوس، للرجال، ومسابقات الذراع الأيمن للسيدات لأوزان: تحت 55، وتحت 65، وتحت 80، وفوق 80، والبارالمبية وقوف، والبارالمبية للإعاقة البصرية.