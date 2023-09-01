“منافسات” بـ”22 مليار” للصغيرة والمتوسطة

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بلغت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 22 مليار ريال من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي، البالغة قيمتها 114 مليار ريال، بما يعادل 19%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري خلال كلمته في مجلس دعم المنشآت، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن فعاليات أسبوع “النمو”، أن الهيئة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمةٍ من البرامج.

ومن ضمن برامج الدعم، استثناء المنشآت الصغيرة من بعض الاشتراطات لدى الهيئة؛ بهدف تمكينها وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها، مضيفاً أن الهيئة تعتزم مواصلة عملها المشترك مع “منشآت” لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية.

يُذكر أن “منشآت” نظمت أسبوع النمو ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، خلال المدة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة.