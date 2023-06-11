منافسات قوية في سباق المفاريد 2023 على ميدان الهجن بتبوك

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انطلق – اليوم – على ميدان الهجن بتبوك، السباق الأول ضمن المرحلة الأولى لسباق المفاريد 2023، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، بمشاركة 991 مطية، منها 668 مفاريدَ بكار و323 مفاريدَ قعدان.

وجاءت منافسات اليوم قوية ومثيرة في نفس الوقت، مع مشاركة واسعة على نطاق فئة مفاريد للبكار والقعدان، حيث ركضت المطايا المشاركة مسافة 1500 متر على مدار 23 شوطًا أسفرت عن تأهل 69 مطية، وهي الفائزة بالمراكز الأولى من كل شوط, وسجل القعود “مهيض” لصاحبه حامد البلوي، أفضل توقيت بالسباق بزمن 2:06:75 دقيقة.

وسيشهد ميدان تبوك في الـ24 من الشهر الجاري انطلاق السابق الثاني ضمن نفس المرحلة وعدد الأشواط، لينتج عن تلك السباقات 138 متأهلاً للمرحلة النهائية،التي يستضيفها ميدان الهجن بالطائف في الـ 15 من شهر يوليو المقبل.