منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن ضمن موسم 2022-2023 تنطلق غداً

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تنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، ضمن موسم 2022-2023 لرياضة الهجن، وذلك على أرضية ميدان نجران للهجن، وتستمر لمدة 5 أيام، بعدد 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للكؤوس و26 شوطاً مفتوحاً و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مطية.

وستكون الانطلاقة غداً، بـ 36 شوطاً لسنّ الحقايق على مسافة 3 كلم، على فترتين، صباحية تحتوي على 22 شوطاً “عام”، و14 شوطاً في الفترة المسائية، منها 4 أشواط كوؤس و6 أشواط مفتوحة و4 أشواط عامة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق، حيث بدأت اليوم عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، التي تستمر حتى الرابع من أكتوبر الحالي، فيما سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.