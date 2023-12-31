منافسات كأس العُلا للصقور تؤكد مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للصقور والصقّارين

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تتواصل على أرض العُلا التاريخية منافسات كأس العلا للصقور، وتعد أكبر مسابقة من نوعها في العالم بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال، وتُقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في الفترة من 28 ديسمبر حتى 5 يناير في قرية مغيراء للرياضات التراثية، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة لنخبة من أبرز الصقّارين المحترفين والمُلاك، ضمن أربعة مسارات لمسابقتي الملواح والمزاين، وعدة فئات للصقور المشاركة.

وتأتي المسابقة تأكيداً على مكانة المملكة كونها وجهة عالمية للصقور والصقّارين، وذلك في إطار اهتمام نادي الصقور السعودي ودعمه المتواصل للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالثقافة والهواية الأصيلة وتقديمها للعالم من أرض المملكة.

وتشهد كأس العُلا حضوراً كبيراً من المهتمين بمجال الصقّارة، والزوار من داخل المملكة وخارجها، مع استقبال محافظة العُلا أرض الحضارات زيارات عدد من ضيوف المسابقة من جميع دول العالم.

واختتمت اليوم أشواط المسار الأول للكأس، حيث شهدت منافسة قوية، وتحقيق أرقام مميزة في أسرع الصقور بمسابقة الملواح، من خلال 24 شوطاً للمحليين (المحترفين – المُلاك).

وتنطلق يوم غد الاثنين منافسات المسار الثاني ضمن 48 شوطاً للمشاركين المحليين والدوليين (المُلاك والمحترفين)، فيما ينقسم المسار الثالث في الكأس إلى ستة أشواط للنخبة من المحليين والدوليين، كما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.