منافس السعودية يصدر بيان لدعم قطر قبل أيام انطلاق كأس العالم

أعلن الاتحاد المكسيكي عن بيان رسمي يعلن فيه عن دعم قطر قبل بداية مسابقة كأس العالم 2022 التي ستنطلق الجمعة في الـ18 من الشهر الجاري.

وقرر المنتخب المكسيكي دعم قطر قبل بداية المونديال في ظل الحملات والانتقادات المنتشرة في أوروبا ضد فكرة إقامة كأس العالم في قطر.

المكسيك تدعم قطر

وقال بيان المكسيك: “كرة القدم أداة قوية تلهم الناس بشكل إيجابي. نحن في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مقتنعون بالتأثير الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع بها الرياضة الأكثر متابعة على هذا الكوكب”.

وتابع اليبان: “تدعونا بطولة كأس العالم جميعا إلى الوحدة والاحترام، وهي قيم أساسية تروج لها كرة القدم، دعونا نحتفل سويا بأن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال لغتها العالمية، ودعونا ننضم إلى الجهود حتى تكون الفرق الـ 32 المشاركة والمشجعون حول العالم مروجين للقيم العالمية مثل الوحدة والاحترام”.

مجموعة المكسيك بكأس العالم

ويتواجد المنتخب المكسيكي في البطولة، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وسيبدأ منتخب “ثري كولر” “الألوان الثلاثة”، أولى مواجهاته في مونديال قطر ضد نظيره البولندي يوم 22 نوفمبر الجاري على ملعب “974”