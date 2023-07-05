منتج تمويلي لدعم الموظفات في شراء السيارات

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يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تقديم منتج تمويلي لدعم تملك النساء الموظفات للمركبات. وقرر الصندوق استقطاب بيوت خبرة متخصصة للعمل على تطوير نموذج العمل بهدف تخفيف عبء تكاليف التنقل من وإلى العمل من خلال تغطية الصندوق لجزء من الأقساط الشهرية للمركبة التي تتملكها المتقدمة لافتاً إلى إنه سيتم التأكد من التزام المتقدمة بدفع الأقساط من خلال الربط التقني بين نظام الصندوق الإلكتروني الخاص بالتسجيل والشركة التي لديها حفظ للمعلومات الائتمانية عن قطاع الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بتنفيذ برنامج «وصول» بهدف إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور بهدف زيادة استقرارهم في سوق العمل وذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، فيما بلغ عدد المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه 168 ألف مستفيدة حتى العام الماضي.

وكشف الصندوق مؤخراً عن دعمه لتوظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأوضح الصندوق أن إجمالي ما صرف على برامج الدعم للفترة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2022 وصل إلى 3.75 مليار ريال.

ويقدم «هدف» عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، وتشمل برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرنامج دعم حضانات الأطفال «قرة»، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب»، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني «سُبل»، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

أبرز برامج الدعم بالصندوق

4 مليارات ريال لدعم التوظيف.

168 ألف مستفيدة من برنامج وصول.

دعم التوظيف وبرنامج التدريب على رأس العمل.

برنامج دعم النقل الموجه.

منصة تسعة أعشار.

برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول».

برنامج دعم حضانات الأطفال «قرة».

برنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية.

المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب».