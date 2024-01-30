منتخبا كوريا الجنوبية وأوزبكستان يتأهلان إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023

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تأهل منتخبا كوريا الجنوبية وأوزبكستان اليوم، إلى دور الـ 8 من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى 10 فبراير المقبل.

وتمكن المنتخب الكوري الجنوبي على إستاد المدينة التعليمية، من التأهل للدور المقبل عقب فوزه بركلات الترجيح 4 – 2 على المنتخب السعودي، حيث استطاع المنتخب السعودي افتتاح نتيجة اللقاء عند الدقيقة 46 عن طريق اللاعب عبدالله رديف، في حين استطاع المنتخب الكوري الجنوبي من تعديل النتيجة عند الدقيقة 90+9 عن طريق اللاعب تشو غو سونغ لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتنتقل للأشواط الإضافية وركلات الجزاء.

وعلى إستاد الجنوب تمكن منتخب أوزبكستان من الفوز بهدفين لهدف، على نظيره التايلاندي, حيث افتتح نتيجة المواجهة منتخب أوزبكستان عند الدقيقة 37 عن طريق اللاعب عزيزيبيك، في حين عادل النتيجة لتايلاند اللاعب ساباتشوك عند الدقيقة 58، فيما تمكنت أوزبكستان عن طريق اللاعب عباسبيك فايزوليف عند الدقيقة 65 من إحراز الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يواجه المنتخب الكوري نظيره منتخب أستراليا على إستاد الجنوب يوم الجمعة القادمة، في حين يواجه المنتخب القطري حامل اللقب نظيره منتخب أوزبكستان على إستاد البيت يوم السبت القادم.