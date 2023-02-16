منتخبا مصر ولبنان يضمان محترفات الدوري السعودي

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استدعى المنتخب المصري لكرة القدم للسيدات الدوليتين إيمان حسن لاعبة فريق الهلال، ومنة طارق محترفة الشباب، وضم نظيره اللبناني ديما كاستي محترفة الهلال إلى صفوفه بعد انتهاء منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات .

وجاء استدعاء اللاعبات الثلاث إلى منتخبي بلديهما بعد إنتهاء عقودهن مع الهلال والشباب بنهاية الموسم، في ظل تأهب المنتخبين اللبناني والمصري لخوض مواجهتين تجريبيتين يومي 19 و22 فبراير الجاري رغبة في تحسين وتعديل تصنيفيهما عالميًا.

ويستضيف المنتخب اللبناني نظيره المصري على أرضه على ملعب شهاب باشا في بيروت، حيث يستعد الثاني خلال يستعد الثاني خلال معسكر تدريبي قصير لمدة ثلاثة أيام ينظمه حاليا في الإسماعيلية من 15 إلى 17 فبراير الجاري .

وكانت إيمان حسن مدافع المنتخب المصري والمحترفة في صفوف فريق الهلال للسيدات قد وجهت رسالة شكر واعتذار لجماهير فريقها عبر حسابها على تويتر موقع التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على المركز الثاني في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، معبرة عن امتنانها للدعم الذي تلقته من الفريق والجماهير.

وكشفت إيمان في تصاريح تلفزيونية لها أنها اختارت بداية احترافها مع الهلال لمكانته الكبيرة عربياً وآسيويًا رغم تلقيها عروضا من عدة دول، مثل المغرب، رومانيا، وتركيا، موضحة أن طموحها الأكبر الاحتراف في دوري أبطال أوروبا تحديدًا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

أما اللبنانية ديما كاستي زميلتها في صفوف وصيف أول دوري سعودي ممتاز للسيدات ومدافعة المنتخب اللبناني، فقد لعبت في عدة أندية لبنانية، منها طرابلس، الإخاء الأهلي عالية، والصفاء، إلى جانب احترافها في نادي الهلال السعودي، وساهمت مع زميلاتها في تحقيق الهلال أول لقب له بعد الفوز بذهبية كرة قدم الصالات في دورة الألعاب السعودية بعد انتصاره على نظيره اليمامة في المباراة النهائية.

فيما تعد منة طارق لاعبة المنتخب المصري وفريق الشباب للسيدات الشهيرة بلقب (البرق المصري)، من أكثر اللاعبات المساهمات في صعود المنتخب المصري إلى أمم إفريقيا في 2017، وصعود منتخب الناشئات إلى الأدوار النهائية في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد أن حصلت على لقب أفضل ناشئة في بطولة الخماسي للسيدات في 2014 والتي بناء عليها انضمت إلى منتخب الفراعنة.

وشاركت محترفة العاصفة المصرية (منة) ضمن الدوري التركي قبل 4 سنوات كلاعبة محترفة في صفوف نادي فاتح الوطن سبور لمدة عام.