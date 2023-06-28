منتخب المغرب يفوز على غانا 1 – 5 ويتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

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تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد فوزه الكبير على منتخب غانا بنتيجة 1 – 5 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الأمم الأمم الأفريقية.

سجل خماسية المغرب أمير ريتشاردسون في الدقيقة 7، ويانيس بقراوي هدفين في الدقيقتين 30 و53 ، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 13 ، وعبد الصمد الزلزولي بالدقيقة 48 ، بينما أحرز سليم أدامس هدف غانا الوحيد في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويتأهل لنصف نهائي البطولة، بينما تجمد رصيد غانا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يتأهل أول ثلاث منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب المنتخب الرابع مباراة الملحق مع رابع آسيا من أجل تذكرة الوصول للأولمبياد.