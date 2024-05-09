منتخب المملكة لألعاب القوى يتوج بالميدالية الفضية في البطولة العربية الـ 20 بمصر

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توج المنتخب السعودي لألعاب القوى بالميدالية الفضية في اليوم الأول للبطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية بمصر خلال الفترة من 8 حتى 11 مايو الجاري.

وحقق لاعب أخضر القوى بدر الناجي المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة، بتسجيله رمية بلغت 18.20 مترًا، مما يؤهله للمشاركة في بطولة العالم للشباب في ليما عاصمة بيرو 2024.

وفي المسابقات الأخرى للاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى في البطولة، تأهل العداء مساعد السبيعي في سباق 400 متر للدور النهائي بعد أن جاء في في المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى مسجلاً زمن قدره 49.28 ثانية، كما تأهل زميله العداء مشعل هزازي لذات النهائي عندما حل رابعاً في المجموعة الثانية مسجلاً رقماً شخصياً جديداً 49.89 ثانية.

وفي سباق 800 متر، حقق اللاعب عبدالمجيد غفيري المركز الثامن في الدور نصف النهائي للسباق مسجلاً زمن قدره 1:59.07 دقيقة، كما حقق زميله اللاعب ريان الطريقي في ذات الدور المركز الرابع مسجلاً زمن قدره 1:56.06 دقيقة.

وفي سباق 3000 متر، حقق اللاعب متعب ناصر صحفي في الدور النهائي للسباق المركز الثامن مسجلاً رقماً شخصياً جديداً 8.42.98 دقائق، فيما حقق زميله اللاعب عمر عبدالرحمن المامي المركز العاشر مسجلاً زمن قدره 8.49.08 دقائق.

يذكر أن البطولة العربية تقام بمشاركة 400 لاعب يمثلون 17 دولة عربية.