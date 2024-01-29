منتخب مصر يخسر بركلات الترجيح أمام الكونغو ويودع بطولة أمم أفريقيا

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أهدر حارس المرمى محمد أبو جبل ركلة ترجيح لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر اليوم الأحد.

* بداية سريعة

جاءت بداية المباراة سريعة إذ بحث لاعبو مصر عن تسجيل الهدف الأول مبكرا، لكن الأمور كادت تنقلب في الدقيقة الثانية بعد هجمة مرتدة سريعة من الكونغو الديمقراطية استغلالا لتقدم لاعبي مصر في ضربة حرة مباشرة، لكن المهاجم ميشاك إيليا سدد الكرة من وضعية سانحة بعيدا عن المرمى.

وأهدر المدافع أحمد حجازي فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة عرضية من مروان عطية قابلها حجازي بضربة رأس من مسافة قريبة، لكنها علت العارضة بغرابة.

وطالب مصطفى محمد بركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وأضاع ثيو بونجوندا فرصة سانحة لافتتاح التسجيل لصالح الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 21 بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لتصل الكرة إلى بونجوندا في وضعية جيدة لكنه أهدر الفرصة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وأنقذ حمدي فتحي فرصة هدف محقق للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 24 بعد انفراد من إيليا لكن لاعب الوسط المصري تدخل في توقيت مثالي قبل التسديد، ليمسك أبو جبل بالكرة وينهي الخطورة.

وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق إيليا بعد رمية تماس تم تنفيذها بسرعة وسط غفلة من لاعبي مصر، لتصل الكرة إلى يوان ويسا الذي لعب تمريرة عرضية اصطدمت في حجازي ومرت الكرة من أبو جبل لتصل إلى إيليا المنفرد الذي لعب ضربة رأس سهلة في الشباك الخالية.

واحتسب الحكم توم أبونجيل من جنوب أفريقيا ركلة جزاء لصالح مصر في الدقيقة 44 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد إثر ضربة بالمرفق من مدافع الكونغو الديمقراطية ديلان باتوبينسيكا على أحمد حجازي.

وسجل مصطفى محمد من ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليعدل النتيجة، بعد أن سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا لحارس المرمى.

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل أربعة أهداف في أربع مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية.

* الكونغو تسيطر

بدأت الكونغو الديمقراطية الشوط الثاني بنشاط أكبر، وكاد سيدريك باكامبو يعيد فريقه للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية من إيليا على القائم القريب، قابلها مهاجم غلطة سراي التركي بلمسة واحدة لتمر الكرة بجوار القائم.

ولعب تشانسيل مبيمبا غير المراقب ضربة رأس قوية بعد دقيقتين إثر ركلة ركنية، مرت بسلام على المرمى المصري.

وأهدر أحمد سيد “زيزو” فرصة تسجيل هدف التقدم لمصر في الدقيقة 61 بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد من زاوية ضيقة لكن حارس الكونغو الديمقراطية تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

وضاعت على مصر فرصة خطيرة في الدقيقة 84 من عرضية زيزو على قدم البديل محمود حمادة أمام المرمى لكنه تعثر في الكرة وفقد السيطرة عليها قبل أن يتدخل دفاع الكونغو الديمقراطية لإبعاد الكرة.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول الكثير من الأحداث وسط سيطرة أكبر من الكونغو الديمقراطية على الكرة، لكن منتخب مصر أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل محمد حمدي في الدقيقة 97 إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على المهاجم سايمون بانزا.

ولعب أرثر ماسواكو تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر في الدقيقة 106 مرت أمام المرمى رغم وجود أكثر من لاعب من الفريقين وخرجت الكرة إلى ركلة مرمى.

واستمرت سيطرة الكونغو الديمقراطية على الكرة في الشوط الإضافي الثاني، مع الاعتماد على التمريرات العرضية بكثافة لكن الدفاع المصري تعامل معها بطريقة مميزة وأبعد الخطورة في كل مرة.

وفي ركلات الترجيح، أضاع الفريقان الركلة الثانية، واستمرت الركلات سجالا حتى تقدم أبو جبل لتسديد الركلة التاسعة لكن حارس مصر لعب الكرة في العارضة، قبل أن يتقدم ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية ويضع الكرة في الشباك وينهي المباراة.

وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا في دور الثمانية من البطولة، والذي تغلب 1-صفر على غينيا الاستوائية في وقت سابق من اليوم.