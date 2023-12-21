منتدى التعاون العربي-الروسي يختتم أعماله بإدانة الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

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اختتم منتدى التعاون العربي-الروسي أعمال نسخته السادسة على المستوى الوزاري بمدينة مراكش اليوم، بإصدار إعلان مشترك يدين بشدة الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بشدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وشدد الإعلان على أن السلام والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب الآجال، ومثمناً دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس.

وأكد الإعلان المشترك على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة الدول العربية وضمان سلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وكذا إدانة الإرهاب بكل اشكاله، فضلاً عن تعزيز التعاون العربي الروسي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات كأس العالم 2034.