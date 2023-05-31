منتدى السلامة 2023 يناقش السلامة التشغيلية في مجال أنظمة ومناولة وقود الطائرات بمطارات المملكة

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أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تركز على رفع وتعزيز السلامة التشغيلية بمطارات المملكة وجعل سلامة نقل وتخزين وتزويد وقود الطائرات من ضمن أولوياتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى السلامة 2023 الخاص بتشغيل أنظمة ومناولة وقود الطائرات، الذي نظمته الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” أمس، بحضور عدد من المختصين بالقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في فندق الهيلتون بمدينة الرياض.

وأشاد الدعيلج بإقامة مثل هذه المناسبات التي تناقش القضايا الرئيسية والتحديات المشتركة التي تواجه قطاع الطيران في المملكة، والحرص على العمل كفريق واحد لتحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ضمنها المحافظة على صفر حوادث ووفيات وتحقيق الاستدامة البيئية خلال رحلتنا في الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران على أهمية دعم مثل هذه المبادرات والتشجع على استمرارها وتطويرها، والتركيز على الابتكار في تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة، ومناقشة التحديات المشتركة في مجال الخدمات الأرضية بشكل عام وخدمات تزويد الطائرات بالوقود بشكل خاص، للإسهام بالارتقاء بقطاع الطيران وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة البيئية.

وناقش المنتدى عدة محاور شملت تشريعات ولوائح الهيئة GACAR 68 &151، وصناعة الطيران وتحديثات مجموعة التفتيش المشتركة، إلى جانب عرض مرئي عن تطبيق شركة “أبسكو” لتشريعات ولوائح الجودة والسلامة GACAR 68 &151، وعرض مرئي لمكتب تحقيقات الطيران تخص احصائيات حوادث الطيران، إضافة إلى عرض عن الإحصاءات العالمية المتعلقة بالسلامة والجودة في قطاع صناعة الطيران.