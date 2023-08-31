منتدى “العالم القادم” يسدل الستار على نسخته الثانية ويختتم فعاليات موسم الجيمرز : أرض الأبطال

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أُسدل الستار مساء اليوم،على النسخة الثانية من منتدى “العالم القادم”،واختتمت بذلك فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – الذي انطلق بتاريخ 6 يوليو واستمر لمدة 8 أسابيع حتى 31 أغسطس.

واحتضن اليوم الثاني والأخير من منتدى العالم القادم جلسة بعنوان “حوار القادة: محادثة بين صناع التغيير والريادة” بمشاركة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان،وإلى جانبه مين-ليانج تان، الرئيس التنفيذي لشركة Razer.

وجلسات أخرى بعنوان “اللاعبون يستحقون الأفضل: مستقبل مرافق الألعاب والرياضات الإلكترونية” و “الواقع الافتراضي، عواقب العالم الحقيقي: تأثير السياسة على الألعاب الإلكترونية” و “التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى أدوار قيادية بعالم الألعاب الإلكترونية” و “فصل جديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية” و “اضغط على زر الإيقاف المؤقت: تحليل الصحة العقلية والجسدية للاعبي الرياضات الإلكترونية” و “حوكمة رقمية أفضل في الميتافيرس والبلوكتشين”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، أن منتدى العالم القادم لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية قد قدم منصة واسعة النطاق لنمو الأعمال والتقدم الذي يعزز أهداف الاتحاد في أن تصبح المملكة مركزًا عالميًّا للألعاب والرياضات الإلكترونية،لاسيما أن هذا القطاع سريع النمو بشكل استثنائي وتطرأ عليه التغييرات بشكل كبير ومستمر،وفرصة الالتقاء في الرياض طرحت أفكارًا عديدة ونقاشات هادفة وفرص عمل استثنائية،مشيراً إلى رسالة الاتحاد مع ختام منتدى العالم القادم لهذا العام،فهذا العمل مجرد بداية.

من جهتها،أكدت مديرة برنامج منتدى العالم القادم،مسؤولة الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رئام الخضيري،أن جلسات المنتدى غطت أهم الموضوعات في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والصناعات المرتبطة بها،وضمّ المنتدى قادة بارزين ومتحدثين خبراء، وجذبت نسخة هذا العام أكثر من 2500 شخص من جميع أنحاء العالم؛مما يعكس بشكل كامل القوة الجاذبة للقطاع عالميًّا، إلى جانب أن الحدث سعى إلى طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية،مشيرة إلى أنه بعد الكثير من الجلسات والنقاشات المثمرة على مدار اليومين الماضيين، اتفق جميع المشاركين على أن منتدى العالم القادم ساعد بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعة الألعاب.

واختتم المنتدى فعاليات النسخة الثانية من موسم الجيمرز: أرض الأبطال، الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ومنح الجماهير تجربة استثنائية مزجت بين الرياضة، والترفيه،والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وإجمالي جوائز تجاوز مبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.