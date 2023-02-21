منتدى “المدينة الذكية” بالمدينة المنورة يستعرض أحدث التجارب والتقنيات

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اختتمت في المدينة المنورة اليوم أعمال “منتدى المدينة المنورة الذكية” (SMF2023) في نسخته الثانية الذي نظمته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وناقش المنتدى على مدار 3 أيام عدة جلسات حوارية ضمن مسارين رئيسيين, وهما أهداف التنمية المستدامة‘ ومنصات المدن الذكية, بمشاركة أكثر من ٤٠ متحدثاً من أكثر من ٢٠ دولة حول العالم, إلى جانب ورش عمل مصاحبة بعنوان “أهداف التنمية المستدامة في المدينة المنورة .. مجتمع مشارِك”.

كما ناقشت جلسات المنتدى أفضل المعايير في خطط التنقل الحضري المستدام الذكي, وكيفية الاستفادة من تقنيات البنية التحتية والبيانات الرقمية لجعل الفضاء الحضري أكثر شمولاً وأمانًا.

وتناولت الجلسات سبل تطبيق مفهوم المدن الذكية لمواجهة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدن, واستعراض التجربة الرائدة للمدينة المنورة ومراحل تحوّلها إلى مدينة ذكية مع الحفاظ على هويتها الإسلامية وموروثها الإنساني والثقافي, إضافة إلى تجارب المدن الذكية العالمية.

وهدفت ورش العمل المصاحبة للمنتدى إلى التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة وأهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل – وتحديد التحديات الموجودة على أرض الواقع من خلال التواصل المجتمعي, والتأكيد على أهمية فتح الأبواب أمام مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية وتحقيق أهدافها, إضافة إلى أهمية نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة, وخطة المملكة ٢٠٣٠ من أجل تحقيق جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة.

وشهدت الأنشطة المصاحبة في ركن الأطفال تفاعلاً كبيراً من الأطفال المشاركين من مدارس المدينة المنورة, حيث هدفت الفعالية إلى زيادة الوعي للأطفال المشاركين حول مفاهيم المدن الذكية, وفتح آفاق التفكير لديهم تجاه أهداف التنمية المستدامة, بأساليب ميسرة ومنهجية تعتمد على اللعب من أجل التعلم.

والتقى ممثلو برامج المدن الذكية العربية في جلسة ودية على هامش المنتدى, وخلصوا إلى ضرورة التعاون ومشاركة التجارب والخبرات فيما بينهم للدفع بمفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان.

وشهد المنتدى تفاعل العديد من الزوار مع المعرض الفني المصاحب “تناغم المدينة” للفنانة السويسرية – الفرنسية “كاثرين غفيلر” المختصة في تصوير المدن حول العالم, حيث استطاعت من خلاله الفنانة تصوير حياة سكان وزوار المدينة المنورة, وتوأمة كل لوحة فنية في المعرض بصور غير قابلة للاستبدال (NFT) باستخدام تقنيات البلوكتشين, لتصبح المدينة المنورة أول مدينة سعودية تعرض أعمالها الفنية المعاصرة بتوأمة (NFT).

الجدير بالذكر أنه يستمر عرض الأعمال الفنية لمعرض “تناغم المدينة” في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات, ومركز المدينة للفنون في المدينة المنورة إلى تاريخ 10 مارس 2023م, إضافة إلى إسقاطات ضوئية ضخمة في واجهة قباء إلى 25 فبراير.