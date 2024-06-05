منتدى “تعزيز الشراكة المجتمعية” بفرع جامعة طيبة بينبع يختتم فعالياته بتوقيع مذكرتي تعاون

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اختتم فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع أمس فعاليات منتدى “تعزيز الشراكة المجتمعية” بعدد من الجلسات الحوارية وورش العمل , بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية, حول دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيز شراكة القطاع الثالث، والشراكات الناجحة مع القطاع الحكومي.

وشهد ختام المنتدى توقيع اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري “بر”, وجمعية بيئي بمحافظة ينبع .

وشملت الاتفاقية الأولى مذكرة تعاون مع مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري “بر”؛ بهدف تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة, تشمل مجالات البرامج الإغاثية والتعليمية والتطويرية, والصحية والاجتماعية وبرامج دعم الموظفين.

وتضمنت المذكرة الثانية الموقعة مع جمعية بيئي التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار, وريادة الاعمال وخدمة المجتمع , والتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها, ومعالجة النفايات والتلوث من خلال البحث العلمي, وإطلاق برامج إعلامية ومبادرات لتحسين البيئة في المحافظة .