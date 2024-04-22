منتدى سعودي – أمريكي للرعاية الصحية 2024

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يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث شريكاً إستراتيجياً للمنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية، الذي تنطلق أعماله في 25 أبريل الحالي، تحت رعاية وزارة الصحة، بالعاصمة الرياض، وذلك بهدف مناقشة تحديات الرعاية الصحية الرئيسية التي تواجه السكان الأمريكيين والعرب، ودعم التعاون والابتكار والشراكة الصحية بين البلدين.

ويهدف المنتدى لمناقشة أهم الموضوعات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للتبادل الثنائي للمعلومات، وبحث فرص التعاون، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال الرعاية الصحية العالمية، إضافة إلى تنمية العلاقات في المجال الصحي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمار في «السياحة الصحية».

وضمن الجلسات التي يعقدها المنتدى السعودي – الأمريكي للرعاية الصحية، يشارك المدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في جلسة نقاش حول دور الاستثمارات في تعزيز السياحة الطبية والصحة والأعمال في الشرق الأوسط، كما يشارك المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بالتخصصي الدكتور ادوارد كبلر في جلسة نقاشية حول الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية، فيما يشارك الدكتور خالد أبو خبر رئيس قسم الجزيئات وعالم أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار الخاص والطب الأكاديمي». ويشهد المنتدى السعودي – الأمريكي للرعاية الصحية 2024، حضوراً واسعاً يشمل كبار رجال الأعمال والأكاديميين وخبراء الصناعة من البلدين، لتعزيز المبادرات والحلول، ودعم العلاقات الثنائية القائمة على «دبلوماسية الرعاية الصحية».

يُشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول على مستوى المملكة والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن «براند فاينانس» لعام 2024، كذلك صنف في العام ذاته من بين المستشفيات الأفضل عالمياً من قبل مجلة «نيوزويك».