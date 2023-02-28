منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات.. يكشف عن محاوره من خلال “التمكين والقيادة”

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كشف المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023؛ المقرر انطلاقته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ خلال الفترة من ١٥-١٦ مارس المقبل؛ عن محاوره المتمثلة في دور صاحبات الأعمال في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها، والتعاون على اطلاق المبادرات المشتركة، إلى جانب استعراض الشخصيات النسائية في عالم المال والأعمال.

من جانب أكد مدير التسويق بشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة “الوكيل الرسمي لهونشي في المملكة الراعي والناقل الحصري للمنتدى الاستاذ عمر النهدي؛ أن المرأة ناجحة استثمارياً وتمتلك فكراً لقراءة المرحلة الآنية والمستقبلية؛ لذلك لامس المنتدى شعار “المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة”؛ وفق رؤيته التي تتركز في تعزيز أهمية دور المرأة الخليجية والعمل المشترك الاقتصادي.

ونوه بدراسة المنتدى للتحديات التي تحول في تطوير الاستثمارات المحلية والخليجية لصاحبات الأعمال، حيث أنه فرصة أيضاً لعرض قصص نجاح المرأة من دول الخليج في ريادتها بمختلف المجالات وخارطة الطريق للعمل؛ حيث يحمل المنتدى رسالة دعم صاحبات الأعمال الخليجيات وعرض الفرص التجارية لتمكينها اقتصادياً.

يذكر أن المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023؛ يهدف في نسخته لهذا العام لعرض دور المؤسسات الحكومية في تطوير الاستثمارات المحلية والخليجية لصاحبات الأعمال، وتعزيز أهمية دورهن في غرف دول مجلس التعاون، واعتماد مؤشر الأداء الاقتصادي لقطاع الأعمال بصفة عامة ولقطاع صاحبات الأعمال بصفة خاصة ومدى المساهمة في الناتج المحلي، وتبادل الأفكار والنهج والممارسات الجديدة في مجال تعزيز مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال.