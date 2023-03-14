منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” يستعرض نجاح الشراكات مع القطاع الخاص

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استعرض صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، نجاحاته الواسعة بالشراكة طويلة المدى مع القطاع الخاص، مشجعًا وحاثًا المزيد من شركات القطاع الخاص، على المشاركة في مسيرة النجاح والوصول لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “بناء الشراكات الناجحة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، بمشاركة رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالمجيد الحقباني، والرئيس التنفيذي لمجموعة “الزامل” القابضة أديب الزامل، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” بادي بادماناثان.

ونوّه رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أنّ بناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من ضمن أهداف المملكة الطموحة في إشراك القطاع الخاص، بإيصال مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، مضيفًا أنّ لدى صندوق الاستثمارات العامة مبادرة رئيسية لتحقيق إسترتيجيتها 2021 و2025، بإشراك القطاع الخاص ليكون مساهمًا رئيسيًا ومحوريًا في تحقيق نجاح الإستراتيجية ومستقبل المملكة- بإذن الله-.

وعرج الحقباني على إطارات رئيسية في نجاح الشراكات مع القطاع الخاص، والقيمة الإضافية التي يمنحها صندوق الاستثمارات العامة، أولها الحوكمة ومتابعة القطاع الخاص، من خلال وضع نظام خاص للحوكمة ولجان مختصة للوصول إلى أفضل القرارات، مع الإدارة والمتابعة الوثيقة لهذه الاستثمارات لزيادة العوائد المالية والعود بنفعها على جميع المستثمرين، والإطار الثاني تبني نموذج تشغيلي فعال، عبر إنشاء مركز للخدمات المشتركة، للاستفادة من خبرات التواصل المؤسسي والتمويل والشؤون القانونية والضريبية ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأعمال وتوفير بنية تحتية لجميع الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والشركاء من القطاع الخاص، وأخيرًا، إنشاء شبكة لصندوق الاستثمارات العامة مع شركاء محليين وإقليميين ومستثمرين دوليين وجهات حكومية، لتوفير آفاق ومجالات جديدة وواسعة للشركاء.

من جهته ناقش الرئيس التنفيذي لمجموعة “الزامل” القابضة، تجربة شراكة مجموعة “الزامل” القابضة مع صندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أنّ الاستثمار طويل المدى والإيمان والثقة المتبادلة هي أسرار نجاح مثل هذه الشراكات، حيث إنّ العوائد المالية قد لا تكون فورية، وأنّ الهدف الرئيسي هو النمو بالإمكانات البشرية والتنقية المتوفرة والاستفادة منها على المدى الطويل في الاستثمارات.

وأكّد الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”، أنّ الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة يعطي الثقة والقوة والمصداقية لتوفير وتطوير مخرجات ومنتجات جديدة على حجم كبير، مشيرًا أنّ تجربة شراكته مع صندوق الاستثمارات العامة منحها القوة والنمو السريع، وكان العامل الرئيس في جذب رؤوس الأموال بمعدلات أكبر.

وأوضح بادي بادمانثان، أنّ هذه الشراكة منحت شركة “أكوا باور” قيمة إضافية، ووفرت القوة للنمو وتوفير القدرة على تطوير المنتجات بشكل كبير، ووجود فرص أكبر للاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى إحضار تقنيات جديدة لتقديم المشاريع الضخمة.