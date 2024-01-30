منتدى قادة الأعمال يفتتح جلساته بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

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انطلقت اليوم في الرياض أعمال منتدى قادة الأعمال بالشراكة مع نادي جامعة هارفارد، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووجود عدد من المسؤولين والقيادات الحكومية، وذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبيّن رئيس مجلس إدارة نادي هارفارد زاهر المنجد، أنّ إقامة المنتدى تأتي جزءاً من الشراكة المميزة بين نادي هارفارد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مبينًا أنّ المملكة تعيش نهضة كبيرة في شتى المجالات، والمجالات التعليمية على وجه الخصوص، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال المعلومات والمبادرات، والتي من شأنها مواكبة التطور والحراك الواسع في مجال التقنية والمعلومات.

وأكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون خلال مشاركته في المنتدى، أنّ برنامج التحول الوطني يسير بوتيرة تصاعدية للوصول إلى تحقيق الأهداف الوطني، وضمان استدامتها على المدى البعيد، مبينًا أنّ البرنامج يحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة ومساندة من الجهات الذي من شأنه بلوغ النتائج الموضوعة، منوهًا أنّ البرنامج يستهدف في الوقت الحاضر تحقيق أهداف جديدة والمضي قدمًا في السير على برامج رؤية المملكة 2030، فضلًا عن توفير الممكنات للجهات الحكومية والخاصة والإسهام في تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وأوضح السعدون أنّ المملكة أصبحت جاذبة بشكل متزايد للمستثمرين، مع نمو ملحوظ بنسبة 156٪ في عدد الاستثمارات من الشركات العالمية خلال العام الماضي، وأنّ المرحلة القادمة ستشهد نموًا مرتفعًا في رحلة التحول.

وبيّن أنّ المملكة تشهد نقلة هائلة في مجال التقنية والتحول الرقمي، من خلال تقديم أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية عبر الإنترنت، مؤكّداً ما حققته المملكة من تقدم في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

كما ناقش المنتدى في يومه الأول العديد من المواضيع والعناوين البازة من تمكين المرأة في مجال العمل، والمواهب ومستقبل الرعاية الصحية و الاستدامة الخضراء والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في تعزيز الابتكار والريادة في الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أنْ تستمر أعمال المنتدى حتى يوم غد بجامعة الأميرة نورة في الرياض، بمشاركة مجموعة بارزة من القيادات في عالم الأعمال والتقنية.