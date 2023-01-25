منتدى مستقبل العقار يناقش دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو وتطوير القطاع العقاري

المناطق_واس

عُقدت اليوم جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار تحت عنوان “دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو وتطوير القطاع العقاري”.

وقالت مديرة العنوان الوطني في البريد السعودي “سبل” علياء السبتي: “إن العنوان الوطني استحداث هوية مكانية للعقارات، حيث إن البيانات المتاحة في العنوان الوطني تساعد على توفير العديد من الحلول التقنية أو الرقمية المفيدة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، موضحةً أن البيانات الدقيقة تساعد المطورين والمستثمرين على تحديد حجم الاحتياجات والتقنيات، مما يسهم في توجيه الاستثمارات لمكانها الصحيح.

وأشار المشاركون إلى أن البيانات المتاحة من قبل مختلف الجهات الحكومية زودت مختلف الشركات في المملكة بالقدرة على رفع جاذبية الاستثمار فيها، مؤكدين أن الشركات عززت قيمتها المضافة في القطاع العقاري، مبينين أن الاسثمارات في التقنية الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز لها العديد من المزايا، التي يبرز في مقدمتها اختصار الوقت والدقة في التنفيذ والجودة العالية في الإنتاج.

وتطرّقوا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تربط التصاميم والأفكار المختلفة بالواقع الملموس، مما يؤدي إلى رفع جودة التصاميم والأفكار المختلفة للمطورين العقاريين، كما أنها تربط المشتري بشكل مباشر بمختلف النتائج والأرقام التي تهمه في المنتجات العقارية.