منجزات متواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة خلال الربع الأول من 2023م

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حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري حزمة من المنجزات والجوائز على صعيد مشاريع المنظومة وأنشطتها ، والتي سيكون لها الأثر الكبير – بمشيئة الله-، في تحقيق بيئة مستدامة وأمن غذائي ومائي مستدام يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فعلى الصعيد المؤسسي للمنظومة، حققت الوزارة المركز الثاني في جائزة المحتوى المحلي للجهات الحكومية الأعلى إنفاقًا، كما تمكنت من تحقيق المرتبة الأولى عالميًّا لمجتمع المعلومات 2023م عن فئة البيئة الرقمية، وكذلك تحقيق التميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق لشهري يناير وفبراير من عام 2023م.

وفي قطاع البيئة، فقد حصدت الوزارة جائزة المركز الثاني في فئة مسار تفعيل العمل التطوعي على مستوى المملكة، كما تمكنت “البيئة” من تحقيق وفورات مالية وتميز في الأصول والمرافق والتخطيط وإدارة المشاريع، كما أسهمت منجزات القطاع في انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

وعلى صعيد قطاع المياه فقد حصدت الوزارة جائزتي “الأداء المتميز” و “تحقيق أرقام قياسية في إنتاج المياه المحلاة” لعام 2022م، فيما كرم برنامج التحول الوطني المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لتحقيقها رقمًا قياسيًّا في إنتاج المياه بـ (6,3) ملايين م3/يوم، كما حصلت المؤسسة على جائزة “التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي”، والمركز الأول في المسار الحكومي، وكذلك حصلت المؤسسة على شهادتي الأيزو في الالتزام المؤسسي وإدارة المخاطر، ونالت كذلك شهادة الأيزو في الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال، في وقت تميزت فيه “أكاديمية المياه” بحصولها على شهادة الاعتماد من المعهد القانوني لإدارة المياه والبيئة (CIWEM)، والجائزة العربية للتشغيل والصيانة، وشهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

في غضون ذلك، حصل منظم المياه على شهادة الأيزو “9001 ISO”بعد أن استوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، بالتعاون مع المواصفات السعودية، بهدف تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة، كما حصلت “شراكات المياه” جائزة أفضل صفقة تمويل للبنية التحتية في 2022م وهي جائزة جاءت ضمن حفل جوائز مؤتمر أسواق المال والتمويل الذي عُقد بالرياض بحضور جمع من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على انضمام المملكة إلى اتفاقية البن الدولية، وتمكنت الوزارة من الحصول على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة وذلك بعد تمكنها من كفاءة الأداء في مجال إقامة مشاريع الإنتاج الحيواني، وفق تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001-2015.

يأتي ذلك في وقت حصدت فيه هيئة الأمن الغذائي جائزتي “التميز في كفاءة الإنفاق”، و”ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية” كما حصلت الهيئة على شهادة تقدير من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمشاركتها في تنفيذ مبادرة الفسح وتطبيقها خلال ساعتين، والتي تم تنفيذها بالتعاون من 26 جهة حكومية بالمملكة، إضافة إلى منجز اعتماد مختبر المركز الوطني للنخيل والتمور لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وأيضًا حصول مركز النخيل والتمور على الاعتماد الدولي في مجال منح شهادة علامة التمور السعودية.