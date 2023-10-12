منحوتة”شاهين” تجذب زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

لفتت منحوتة للفنان محمد الحارثي باستخدام حجر رسوبي أنظار زوار الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، وذلك بسبب التفاصيل الدقيقة للمنحوتة تمثلت في جسد طائر صقر شاهين منقوش على جسده حروفيات باللغة العربية.

وأكد الفنان “الحارثي” أن استخدام الحروفيات العربية في منحوتته جاء تأكيدًا منه على أصالة هواية الصقارة في المملكة، حيث قدم مجموعة من الأعمال التشكيلية، كونه في الأساس فنانًا تشكيليًا.

وأفاد أن تجربته مع النحت بدأت قبل 8 سنوات، تعرف من خلالها على عالم تحويل الأعمال الفنية على قطع ثلاثية الأبعاد باستخدام أنواع مختلفة من الأحجار والصخور، منها الرخام، والجرانيت، والأحجار البحرية، والصخور الرسوبية، إضافة إلى الجبس والخشب.

وعن منحوتة الصقر التي يعمل عليها في النسخة الـ5 من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ أوضح الحارثي أنه النحات يبدأ في تنفيذ عمله الفني، بعد اختياره لنوع المادة المستخدمة، وتحديد الموضوع الذي سيقوم بنحته، كتقمُّص حالة الصقر أثناء تحليقه في السماء، وعند انقضاضه على الفريسة، أو أثناء وقوفه على قمم الجبال أو فوق أعالي الأشجار.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مستمر في استقبال زواره حتى السبت المقبل، بدءاً من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى 4 مساءً، ويتاح الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني، ليقدم تجربة ثرية للصقارة والمهتمين.