منح شركة قادة البناء الحديث عقد إنشاء حديقة شمال الرياض بتكلفة 4.4 مليار ريال

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منحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدا بقيمة 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لشركة المقاولات المحلية “قادة البناء الحديث” MBL ، لبناء حديقة المدينة شمال الرياض بمساحة 332,732 متر مربع من المساحات الخضراء، وذلك من بين ست شركات كانت متقدمة للمشروع.

وحسب “ميد، يغطي نطاق العقد ،البالغ مدته ثلاثة أعوام من بداية البناء، تطوير المنتزه بثلاث مناطق، حيث ستغطي المنطقة أ 1.5 كيلومتر مربع، وستغطي المنطقة ب مساحة 1.4 كيلومتر مربع، والمنطقة ج 1.1 كيلومتر مربع.

يشمل نطاق الأعمال إعداد الموقع وأعمال الحفر، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق والأعمال الميكانيكية والكهربائية والمسطحات الصلبة والمباني الملحقة والجسور والأودية والعبارات وغيرها من الأعمال المرتبطة بها.

وفقًا للهيئة الملكية لتطوير الرياض، ستحتوي الحديقة على شبكة وديان بطول 11 كيلومترًا، و771,226 مترًا مربعًا من المناطق القابلة للفيضانات، و332,732 مترًا مربعًا من الحدائق النباتية، و50 ألف شجرة، و12 ألف متر مربع من المروج، و13 جناحًا متعدد الاستخدامات. وأربعة خزانات للري بالإضافة إلى المرافق الأخرى المرتبطة بها.

وفازت شركة قادة البناء الحديث التي يقع مقرها الرئيسي في جدة، بالعديد من العقود الكبرى في السعودية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي فبراير، فازت الشركة بعقد بقيمة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من شركة تصنيع السيارات الكهربائية السعودية سير لبناء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر بالمملكة.

في يناير الماضي، منحت شركة جدة للتطوير المركزي عقدين بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار لشركة MBL لبناء دار أوبرا وحوض أسماك في المرحلة الأولى من مشروع جدة المركزي.

كما فازت شركة MBL أيضًا بعقد بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) من شركة مشاريع الترفيه السعودية (Seven) لتطوير وجهة ترفيهية في مكة.

برنامج الرياض الخضراء

وتم إطلاق برنامج الرياض الخضراء في مارس 2019 من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030.

في عام 2018، طورت الهيئة الملكية لأبحاث الرياض استراتيجية الرياض الخضراء.

وتشمل خطط التشجير للرياض الخضراء تطوير 1100 كيلومتر من الأحزمة الخضراء على طول خطوط المرافق، و272 كيلومتراً من الأودية، و3300 حديقة مجاورة، و43 متنزهاً عبر 117 حياً. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قابلية العيش في المدينة، وزيادة صحة ورفاهية المواطنين.