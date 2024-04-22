منح مواطني دول ⁧‫الخليج تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

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أكدت مصادر أوروبية توحيد أنظمة “تأشيرة الشنغن” لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني منحهم التأشيرة مدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى، في وقت يتطلع التكتلين – مجلس التعاون و الاتحاد الأوروبي- إلى توطيد علاقات التعاون بينهما لخدمة مصالحهما وفق “العربية.نت”.

وكان مجلس التعاون الخليجي، بحث مع الاتحاد الأوروبي ويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المواضيع المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة “شنغن” في وقت سابق.

ويتمتع “التعاون الخليجي” و “الاتحاد الأوروبي بـ علاقات تاريخية، فيما يطمح “التكتلين” إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن دعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.