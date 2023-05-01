منخفض جوي خماسيني يجلب ارتفاعاً ملموساً لدرجات الحرارة ونشاطاً للرياح المثيرة للغبار على المناطق الشمالية

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يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بتأثر شمال المملكة السعودية نهاية الأسبوع الحالي بمنخفض جوي خماسيني يترافق بتقلبات كبيرة على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
يُتوقع أن يقترب المنخفض الجوي الخماسيني من شمال المملكة يوم الجمعة 5 مايو 2023، بحيث يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ على درجات الحرارة في مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في مناطق المملكة كافة.
ويتحرك المنخفض الجوي الخماسي للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط يوم السبت، بحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على أجزاءٍ من غرب منطقة الحدود الشمالية وشمالي الجوف وتبوك. على النقيض من ذلك، يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ على الحرارة في بقية مناطق الحدود الشمالية (عرعر ورفحاء) وحائل والقصيم وبقية المناطق الوسطى، بحيث يكون الطقس حاراً في مُعظم المناطق مع درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية.
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب مناطق شمال غرب المملكة وتتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق الصحراوية.