منخفض جوي خماسيني يجلب ارتفاعاً ملموساً لدرجات الحرارة ونشاطاً للرياح المثيرة للغبار على المناطق الشمالية

ويتحرك المنخفض الجوي الخماسي للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط يوم السبت، بحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على أجزاءٍ من غرب منطقة الحدود الشمالية وشمالي الجوف وتبوك. على النقيض من ذلك، يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ على الحرارة في بقية مناطق الحدود الشمالية (عرعر ورفحاء) وحائل والقصيم وبقية المناطق الوسطى، بحيث يكون الطقس حاراً في مُعظم المناطق مع درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية.