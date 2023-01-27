مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يرأس الاجتماع الثالث والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل بصفته رئيساً للمجلس الاستشاري، اليوم في نيويورك، الاجتماع الثالث والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفاوضات المراجعة الثامنة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض إنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2011-2022، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.

شارك في الاجتماع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وميسري المراجعة الثامنة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب والمندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة السفير روبرت راي.