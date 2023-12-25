مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان

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استقبل مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم، بمقر المندوبية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هلا بنت مزيد التويجري، وذلك بحضور معالي مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان، أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماع الدورة الـ٢٢ للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشاركة وفد المملكة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، وتعقد الدورة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة 25 – 26 ديسمبر 2023م.