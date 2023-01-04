مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يزور “يونا”

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زار المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” في محافظة جدة.

وتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المجال الإعلامي.

وثمَّن السحيباني دور الاتحاد في توثيق العلاقات الإعلامية الدولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز الصلات المهنية بين العاملين في المجال الإعلامي، مؤكداً حرص المملكة على دعم منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة للنهوض بمهامها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات.