مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم

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استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في جدة اليوم، الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.

وتناول اللقاء عدداً من المواضيع التي تعنى بموضوع الأنشطة الكشفية والشبابية في الدول الإسلامية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وجهود الاتحاد في تنمية روح العمل والتضامن بين الشباب المسلم، والعمل على تطوير المناهج التربوية الكشفية التي تسهم في البناء الروحي والعمل التطوعي لشخصية الشباب المسلم التي تجعلهم أعضاء فاعلين في أوطانهم، وكذلك تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة التي من شأنها تحقيق إستراتيجية المنظمة بشأن خدمة قضايا الشباب في ظل رسالة الاتحاد نحو خدمتهم، وإمكانية تنفيذ العديد من البرامج الإثرائيه التي تهم مستقبل الشباب المسلم وتعالج بعض قضاياهم، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء على ضرورة احتواء الشباب وترشيدهم وتعزيز انتمائهم لأوطانهم ولقيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة موجات الغلو والتطرف بينهم، وكذلك نشر ثقافة التطوع في عقول الشباب، وتعزيز دور الكشافة في خدمة قضايا مجتمعاتهم باعتبارهم من أبرز الأصوات التطوعية في المجتمعات الحديثة، ودورهم الفاعل في التنمية المجتمعية لاسيما أن نسبة الشباب في الدول الإسلامية تشكل 25 % من الشباب العالمي، في حين أنها في العام 2050م سترتفع هذه النسبة لتشكل ثلث شباب العالم مجتمعين مما يستدعي ضرورة العناية بهذه الشريحة المهمة التي يشكل جيل الشباب أيضاً نسبة 60% من سكان العالم الإسلامي.

كما استعرض اللقاء نتائج الندوة الافتراضية التي استضافتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للاحتفاء بيوم منظمة التعاون الإسلامي للشباب تحت عنوان “التطوع الشبابي والمسؤولية المجتمعية” بالتنسيق مع وزارة الرياضة بالمملكة رئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة مطلع سبتمبر الحالي التي استعرضت جهود المملكة في مجال العمل التطوعي عبر وزارة الرياضة، إضافة إلى جهود مركز الملك سلمان الإنساني للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال العمل التطوعي، وجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال تمكين الشباب، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) الذي اشتمل على سياسات وبرامج “التعاون الإسلامي” بمجال بناء قدرات الشباب، بالإضافة إلى حوار مباشر مع الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة.

يُذكر أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم قد تم اعتماده كأحد الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1994م ويضم في عضويته هيئات وجمعيات كشفية تمثل الكشاف المسلم وتقوم بنشر وتطوير الحركات الكشفية الإسلامية في العالم، كما يمثل الاتحاد هيئة استشارية مع المكتب الكشفي العالمي أحد منظمات الأمم المتحدة، وهو أحد 6 اتحادات عالمية تنضوي تحت المنظمة الكشفية العالمية.