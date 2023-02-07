مندوب سوريا يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة سبل تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال

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بجث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الجهود السورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.