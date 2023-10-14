مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تخيرنا بين الموت أو التهجير

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طالب رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل فوري على سكان قطاع غزة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يخير الفلسطينيين بين الموت أو التهجير.

وأكد “منصور”، خلال كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، أن التهجير الجماعي لسكان غزة وصمة عار للمجتمع الدولي بأكمله.

وتابع: “كلنا متحدون لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني ولن نسمح بإخلاء قطاع غزة من 2.3 مليون مواطن”.

كما طالب مندوب فلسطين بالمنظمة الأممية بألا تسمح الأمم المتحدة بنكبة جديدة لشعب فلسطين، وتقدم منصور بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعمه الشعب الفلسطيني.