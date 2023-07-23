مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : القانون الإنساني الدولي ينص على حماية المدنيين ويمنع الاحتلال من شن هجمات عليهم

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قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس :” إن القانون الإنساني الدولي ينص على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ويحظر هجمات الاحتلال على المدنيين والبنية التحتية، ومع ذلك، فإن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في فلسطين المحتلة قد تُركوا بلا حماية وتحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.

وأضاف – في رسائل مُتطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين تسبب في الذعر للمدنيين، إلى جانب أضرار جسيمة للممتلكات في مخيم “جنين”، منوها إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، على أيدي جنود الاحتلال خلال هذا العدوان، إلى جانب إصابة 140 مواطنًا، بعضهم بجروح خطيرة.

وشدد منصور على أنه يتوجب على مجلس الأمن التحرك بشكل جدي وعملي لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334، الذي أكد عدم شرعية هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية وطالب بوقفها.

وأكد منصور أنه في مواجهة التحدي الإسرائيلي المستمر يتوجب على مجلس الأمن وجميع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وعلى جميع الدول أن تعمل على الفور لضمان محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها، بما في ذلك حق تقرير المصير وحمايته.