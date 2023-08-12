منذ 55 عاما وهو يقلب الساعات بين كفيّه.. تعرف على قصة أقدم بائع ساعات في الرياض

أعرب “محمد السجراني” أقدم بائع ساعات في مدينة الرياض، عن اعتزازه بعمله، ومهنته التي يعمل بها منذ أكثر من 55 عاما.

وقال في تصريحات لـ “العربية”، إنه منذ 55 عاما وهو يقوم على بيع الساعات، وتصليحها، مشيرا إلى أنها هواية لديه منذ أن كان صغيرا.

وأكد أنه لديه الكثير من الزوار والزبائن في مدينة الرياض، وغيرها من المناطق، بسبب شهرته في مجال تصليح الساعات وبيعها.

وأضاف أنه لديه خبرة كبيرة في مجال تصليح الساعات، بسبب خبرته في المجال منذ أكثر من 55 عاما.