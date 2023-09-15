“منشآت” تختتم أعمال أسبوع الصحة

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اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أسبوع الصحة بمشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع الصحي، حيث عقدت فعاليات الأسبوع في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

واشتملت فعاليات أسبوع الصحة على العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال.

وتضمن الأسبوع الذي يستهدف القطاع الصحي وأبرز الفرص الاستثمارية فيه؛ عقد 35 لقاءً حضورياً وافتراضياً، وبمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية الخاصة، حي تم التعريف فيها بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال الصحي.

كما شهدت لقاءات أسبوع الصحة استضافة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي الذي أكد أن المملكة تعد سوقاً جاذباً للمستثمرين، وأن القطاع الصحي يتسع للمزيد من الفرص الاستثمارية ورواد الأعمال.

وحل الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني ضيفاً في إحدى لقاءات أسبوع الصحة، مؤكداً من خلاله على التغييرات التي يشهدها المجال الصحي، واصفاً إياها بالتغييرات غير المسبوقة على مستوى العالم، مستشهداً بتجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

ويأتي تنظيم “منشآت” لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت الصحية ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحيوي من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.