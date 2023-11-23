“منشآت” تختتم فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية

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اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، الذي شَهِد حضور ومشاركة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومجموعة من الخبراء والمختصين في منظومة النقل إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل تعزيز التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل.

وأكد الوكيل المساعد لتطوير القطاع بوزارة النقل والخدمات اللوجستية سيف بن سعد الفقار، في لقاء مجلس دعم المنشآت، أن لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة للاستثمار والنمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تنفيذ مبادرات ستدعم رواد الأعمال لتبني التقنيات الحديثة في القطاع.

وفي لقاء حواري بمحافظة جدة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ودورها في الاقتصاد اللوجستي الذي يعد عاملا مهما في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى حجم الفرص الواعدة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل، مستشهدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يعد سوقاً واعداً لرواد الأعمال، مؤكدا أن دور الشركة يتمثل في تقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاح مشاريعهم وفق قواعد السوق.

ويأتي تنظيم “منشآت” لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحيوي من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.

مما يذكر أن أسابيع ريادة الأعمال هي أسابيع متخصصة تنظمها “منشآت” ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، وتهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشهد هذه الأسابيع استضافة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم.