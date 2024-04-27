“منشآت” تختتم مشاركتها في معرض “هانوفر ميسي 2024” بألمانيا

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اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مشاركتها في معرض “هانوفر ميسي 2024” الدولي بألمانيا؛ وذلك ضمن جناح “صناعة سعودية”؛ الذي أقيم خلال الفترة من 22 – 26 أبريل الحالي.

وتضمنت مشاركة منشآت في المعرض تعريف المستفيدين والمهتمين بأبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في النمو وتوسع مشاريعهم الريادية، وتعزيز مشاركتهم في اللقاءات الدولية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ورفع نسبة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.

واستقطب المعرض الذي يعد أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، العديد من العارضين من مختلف أنحاء العالم حيث ضم 18 صالة عرض، وتجاوز عدد زائريه 130 ألف، فيما وصل العارضون إلى 4000 شركة عالمية منها 300 شركة ناشئة، بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي.

يُذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مشاركتها في المعارض الدولية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال من خلال التعريف بالبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.