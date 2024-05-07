“منشآت” تخرّج 25 شركة ناشئة ضمن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية

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احتفلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 25 شركة ناشئة في حاضنة أعمال جامعة القصيم, بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس جامعة القصيم الدكتور محمد بن فهد الشارخ.

ويعد برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث عكفت الحاضنة على دعمهم في تحويل مشاريعهم الجامعية إلى مشاريع ريادية مؤهلة لدخول السوق والحصول على الفرص الاستثمارية, كما أسهمت الخدمات الداعمة خلال فترة البرنامج في نمو عدد عملاء الشركات بنسبة بلغت 35%، بالإضافة إلى إغلاق جولتين استثماريتين بحجم يقارب 500 ألف ريال.

يذكر أن “منشآت “نظمت برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية مطلع العام الماضي، الذي أسهم في تخريج 75 شركة ناشئة جامعية، بالتعاون مع ثلاث جامعات حكومية ابتداءً من جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، وختاماً بجامعة القصيم، وذلك بحزمة من البرامج والخدمات التي بلغ عددها 549، وإجمالي أكثر من 900 ساعة من الجلسات الاستشارية والتدريبية، بمشاركة 70 مدرباً ومستشاراً، وإغلاق 6 جولات استثمارية بقيمة مليوني ريال.

ويأتي هذا البرنامج لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة؛ وتمكين اقتصاد المملكة وتنميته، وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ مما يساعد على نمو أعمالهم وتوسعها.