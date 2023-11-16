“منشآت” تشارك في ملتقى رواد الأعمال للفرص الواعدة بمنطقة الجوف

المناطق_واس

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في ملتقى “رواد الأعمال للفرص الواعدة”؛ الذي نظمه مركز ريادة الأعمال بالجوف “شغف”وهو أحد مبادرات مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وتهدف “منشآت” من خلال مشاركتها في الملتقى, إلى التركيز على المبادرات والبرامج الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة الخدمات التي تقدمها لدعم رواد الأعمال وتعزيز الميزات التنافسية لجميع مناطق المملكة في مجال ريادة الأعمال.

وكشفت “منشآت” من خلال دليل الميز التنافسية في منطقة الجوف، أن المنطقة تنتج أكثر من 15 ألف طن من زيت الزيتون، من خلال نحو 18 مليون شجرة، التي يتنوع إنتاجها لحوالي 30 نوعاً من أصناف الزيتون، كما يوجد في المنطقة الكثير من المزارعين من أصحاب الأراضي والإنتاج الزراعي وتربية الدواجن، حيث توجد فرصة كبيرة لتقديم تقنيات حديثة لرفع معدل إنتاج الدواجن، إذ بلغ الإنتاج المحلي للحوم الدواجن في المنطقة 900 ألف طن، فيما حظي إنتاج البيض بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 15 مليون سنوياً في الجوف، مما أسهم في وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن في المملكة إلى 60%.

وتضمن الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين “منشآت” و”مركز شغف”، بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال في نمو مشاريعهم الريادية، للإسهام في ازدهار الاقتصاد وتنوعه، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الفرص الواعدة في منطقة الجوف.

واحتضن الملتقى مجموعة من الفعاليات والموضوعات التي تناولها أبرز الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات؛ للتركيز على المبادرات والبرامج الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق أهدافهم وتنمية نشاطاتهم، إلى جانب إيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال.