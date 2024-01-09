“منشآت” تطلق برنامج زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية

المناطق_واس

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” برنامج زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية، الذي يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات والبرامج للمنشآت المتخصصة في المجال، للمساهمة في دعم مشاريعهم ومنتجاتهم في الابتكار التجاري.

ويقدم البرنامج فرصة التأهل لـ 30 مشاركاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من البرامج المقدمة على مدار 20 يوماً مع أبرز المدربين والمختصين، من خلال تقديم أكثر من 200 جلسة استشارية في مختلف المجالات، مما يتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة تصل إلى 200 ألف ريال لأفضل مشاريع التخرج من برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وتضم فئات المستهدفين من برنامج الزمالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات في مجالات دعم المبتكرين، مثل مجال التدريب على الابتكار واستشارات التخطيط التجاري وحماية الملكية الفكرية، وكذلك خدمات الاحتضان وخدمات التمويل الجماعي للابتكارات واستشارات عقود الاستثمار.

وتدعو “منشآت” الراغبين بالتسجيل إلى زيارة الموقع الرسمي للبرنامج للتعرف على تفاصيله، وإتمام التسجيل في موعد أقصاه 20 “يناير”، عبر الرابط التالي: https://fikra.sa/node/1872.