“منشآت” تطلق تقرير “استقطاب الكفاءات” لمساعدة رواد الأعمال على تطوير الموارد البشرية

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “استقطاب الكفاءات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة” ضمن سلسلة التقارير المتخصصة، الذي يعد مرجعا لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في التوظيف واختيار الكفاءات والمحافظة عليهم.

وتضمن التقرير نظرة عامة على قطاع الموارد البشرية في المملكة، والتدريب، والمحافظة على الموظفين، وتمكين “منشآت” للمواهب وتنميتهم، إضافة إلى مستقبل الموارد البشرية.

كما استعرض التقرير إحصائية للقوى العاملة في المملكة، وأبجديات استقطاب الكفاءات، والتوظيف في ظل المتغيرات العالمية، وأبرز الصفات التي يجب توافرها في الموظف من رؤية القطاع الخاص، إضافة إلى طرق المحافظة على الموظفين، فيما ركز على أهمية التدريب ودوره في تحسين إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح القوى العاملة أكثر مرونة وتنوعاً وثقة وكفاءة.

كما استضافت هذه النسخة العديد من رواد الأعمال مثل الرئيس التنفيذي لوكالة “بصمات” المتكاملة عبدالرحمن سعود، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة “راز” باسم المحمدي، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة “بي بي اس” اعتدال الناجم، وذلك للحديث عن تجاربهم في استقطاب الكفاءات وأبرز ما يبحث عنه رواد الأعمال خلال عملية التوظيف.

ويأتي إطلاق تقرير “استقطاب الكفاءات” ضمن سلسلة تقارير متخصصة وربعية تصدرها “منشآت” بشكل دوري، كان آخرها تقرير الربع الثاني، الذي سلط الضوء على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، مستعرضاً نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة، كما تناول التقرير تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال، وتغطية خاصة لقطاع صناعة القهوة في جنوب المملكة إلى جانب أبرز المستجدات المتعلقة في البيئة الريادية.

ودعت “منشآت” الراغبين بالاطلاع على التقرير الدخول عبر الرابط التالي: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2022-10/Monshaat%20HR%20Thematic%20Report%202022_AR.pdf.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل مستمر على تصميم وتطوير برامج ومبادرات وخدمات محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة

والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وذلك لتعزيز نموها واستدامة أعمالها.