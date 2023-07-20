“منشآت” تطلق مسرِّعة للألعاب الإلكترونية بالتعاون مع inspireU

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مسرعة الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع inspireU التابعة لمجموعة STC؛ للاستفادة من الحلول والخبرات التقنية والمنح المالية للمنشآت المتخصصة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمساهمة في جعل المملكة وجهةً ابتكارية رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال تأهيل 120 مرشحاً للمعسكر التدريبي.

وتعد مسرعة الألعاب الإلكترونية برنامجاً متخصصاً يُعنى بتسريع الأعمال في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، يستمر لأكثر من ستة أشهر، مستهدفاً صنّاع الألعاب الناشئين ومقدمي الخدمات في مجال الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى المنشآت المتخصصة في هذه الصناعة؛ لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية من خلال ورش عمل وجلسات إرشادية داعمة لمسيرة صنّاع الألعاب نحو ريادة الأعمال.

ويستقطب البرنامج مجموعةً من المشاركين، ليتم تأهيل 120 مرشحاً من أصحاب المشاريع الناشئة التي تعمل في صناعة الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة للمعسكر التدريبي، ثم سيتم فرز المرشحين لاختيار المشاريع الفائزة البالغة عددها 12 فريقاً؛ للمشاركة في مرحلة المسرعة التي تستمر نحو 3 أشهر، يتم خلالها العمل على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم الريادية.

ويوفر البرنامج للمتأهلين حزمة من الخدمات تتجسد أهميتها في تقديم برامج متخصصة على أيدي أبرز خبراء المجال، بالإضافة إلى توفير باقات مجانية للحلول التقنية وتسهيلات للتراخيص اللازمة وشبكة من العلاقات المهنية والاستثمارية، إلى جانب منحة تصل إلى 30 ألف ريال للمشاركين، كما يسهم في تقديم الدعم التقني لتطوير خدمات البرامج الإلكترونية، وإنشاء شركات ذات إمكانيات متقدمة في مجال الألعاب الإلكترونية.