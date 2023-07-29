“منشآت” تطلق معسكراً لإدارة المتاجر الإلكترونية بالمدينة المنورة

المناطق_المدينة المنورة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” معسكراً لإدارة المتاجر الإلكترونية في المدينة المنورة الذي يستمر على مدار يومين, مستهدفاً رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المستهدفين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات والقناعات اللازمة التي تُمكنهم من التخطيط والبدء في مشاريع التجارة الإلكترونية لأعمالهم أو تطويرها من خلال تطوير مهاراتهم بإنشاء وتطوير وتحليل وإدارة المتاجر الإلكترونية والتعرف على إستراتيجيات التسويق والحملات التسويقية عالية الأداء لمشاريع التجارة الإلكترونية ومعرفة أنواع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وطرق استخدامها والقدرة على التمييز بين فوائد كل نوع من أنواع المنصات الذي يُسهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية.