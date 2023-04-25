“منشآت” تقدم 23 مبادرة مرتبطة بأهداف رؤية السعودية 2030

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قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” 23 مبادرة مرتبطة بـ 7 أهداف إستراتيجية عبر 5 برامج تابعة لرؤية السعودية 2030، وذلك من أصل 11 برنامجا للرؤية، شاملة التحول الوطني وتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية وتنمية القدرات البشرية إلى جانب تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ومن أبرز المنجزات المقدمة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها “منشآت”، زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429,026 منشأة في عام 2016م لتصبح 1,141,733 منشأة في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 166% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، كما نجحت “منشآت” في وصول المملكة إلى المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال(NECI) لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2018 وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

وفي برنامج تطوير القطاع المالي، أسهمت “منشآت” في تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5.4% في عام 2018م إلى 8.3% في عام 2022م بنسبة نمو بلغت 54%، وإطلاق بوابة التمويل للربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل من خلال بوابة التمويل حيث بلغت قيمة التمويل المُقدم من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال.

كما أسست “منشآت” الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والاستثمار المباشر في المنشآت الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، حيث بلغت قيمة الاستثمار الجريء بالسعودية 3.7 مليارات ريال، وفيما يتعلق ببرنامج الاستدامة المالية، أطلقت الهيئة مبادرة إعادة الرسوم الحكومية “استرداد” في عام 2018، التي أسهمت في تشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق ودعمها لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليارات ريال منذ إطلاقها حتى عام 2021.

وفي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، دشنت “منشآت” خدمة “جدير” لتسهيل وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد المنشآت المؤهلة من خلال الخدمة أكثر من 2,300 منشأة مؤهلة.

وأطلقت “منشآت” مبادرة الشركات الناشئة الجامعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال حيث تقدم “منشآت” العديد من البرامج ضمن المبادرة، التي ساندت أكثر من 65 ألف طالب وطالبة من منسوبي الجامعات، مسهمة في تقدم المملكة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال من المرتبة 23 إلى المرتبة الخامسة خلال العامين الماضية في مؤشر ريادة الأعمال في التعليم العالي، وذلك ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية.

وفي حزمة من الإنجازات المستمرة ضمن رؤية السعودية 2030، أطلقت “منشآت” عددا من مراكز دعم المنشآت في 4 مناطق مختلفة في المملكة؛ لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال بالتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من المراكز أكثر من 66 ألف مستفيد.